Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Muğla'da İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangını riskinin bölgede devam etmesi nedeniyle ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor.

Muğla'da 3 gün etkili olması beklenen yüksek sıcaklık, nem oranının düşmesi ve ani şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyarıldı.

Muğla Valiliğinden yapılan uyarı kapsamında, il ve ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından ormanlarda denetimler artırıldı.

Kentte 347 personel ve 100 araçla, özellikle yangın riskinin olduğu ormanlık alanlarda devriye görevi icra ediliyor.

Ekipler tarafından bazı ormanlık alanlar şerit çekilerek girişlere kapatıldı.

