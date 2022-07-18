YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

18.07.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Muğla'da İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangını riskinin bölgede devam etmesi nedeniyle ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor.

Muğla'da 3 gün etkili olması beklenen yüksek sıcaklık, nem oranının düşmesi ve ani şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyarıldı.

Muğla Valiliğinden yapılan uyarı kapsamında, il ve ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından ormanlarda denetimler artırıldı.

Kentte 347 personel ve 100 araçla, özellikle yangın riskinin olduğu ormanlık alanlarda devriye görevi icra ediliyor.

Ekipler tarafından bazı ormanlık alanlar şerit çekilerek girişlere kapatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da üretilen elektrikli araçlarla orman yangınlarına dikkat çekilecekMuğla'da üretilen elektrikli araçlarla orman yangınlarına dikkat çekilecek
Fethiye'de tatilciler araç kuyruğu oluşturduFethiye'de tatilciler araç kuyruğu oluşturdu
Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyorSivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Muğla jandarma

Muğla Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:53
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:33
Yatsı
22:06
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.