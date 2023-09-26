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Muğla'da Kalinda Antik Kenti'ndeki kazılar sürüyor

26.09.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Kalinda Antik Kenti'nde, bölgenin tarihine ışık tutacak kazı çalışmalarına devam ediliyor.

Şerefler Mahallesi Kuspınar Tepesi'ndeki kazılar, Fethiye Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülüyor.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca finanse edilen kazı, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Onur ile Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçak bilimsel danışmanlığında 25 kişilik ekiple sürüyor.

Roma ve Geç Hristiyanlık dönemlerine kadar varlığını sürdüren antik kentte, kale ve eteklerindeki pek çok bina temeli dikkati çekiyor.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Kalinda Antik Kenti'ni en kısa zamanda görünür hale getireceklerini söyledi.

Çalışmaların ardından antik kentin gezilecek, ziyaret edilecek hale geleceğini kaydeden Karakuş, "Tarihi ortaya çıkarmak için hep beraber, birlik beraberlik içinde çalışıyoruz. " dedi.

Kazı alan sorumlusu arkeolog Aygün Şerment ise kazılara geçen yıl sonu başladığını, uzman ekip tarafından araştırma, belgeleme, tarihleme ve kazı çalışmaları yapıldığını ifade etti.

Kentin kuzeyindeki kule yapılarından başlayarak iç kale olarak tanımlanan surla çevrili alanda çalışmalara devam ettiklerini anlatan Şerment, "Kentin aşağı kotlarında yaptığımız araştırmalarda buradaki tarihin İsa'dan önce 7'nci yüzyıl veya 6'ncı yüzyıla kadar tarihlenebildiğini bulduk. Bunlar çok kısa zamanda yapılan çalışmalar. Bundan sonraki zamanlarda yapılacak çalışmalarla kentin tarihi aralığını biraz daha belirleyeceğiz." diye konuştu.

Çalıştıkları alanda Selçuklu ve Beylikler dönemlerine ait seramik buluntulara ulaştıklarını dile getiren Şerment, antik kent ve çevresinin aktif şekilde yerleşim yeri olarak kullanıldığını kaydetti.

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