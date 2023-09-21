YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da kamyon kasasında 5 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da kamyon kasasında 5 düzensiz göçmen yakalandı

21.09.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Menteşe ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında 5 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu ileri sürülen 1 şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe Polis Uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada, 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen zanlı ise gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli de nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Minibüs ile traktör çarpıştı: 5 yaralıMinibüs ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
İzmir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandıİzmir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
polis Muğla göçmen kamyon

Muğla Namaz Vakitleri 21 Eylül Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:46
Öğle
13:05
İkindi
16:32
Akşam
19:14
Yatsı
20:29

Muğla Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Perşembe

Ovacik eczanesi
Fethiye
Likya eczanesi
Seydikemer
Kestepli eczanesi
Fethiye
Çümen eczanesi
Fethiye
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Deniz ecz. eczanesi
Marmaris
Sahil eczanesi
Fethiye
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu

Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.