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Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

10.08.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İmadet Karacan'ın kullandığı 48 Y 2227 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında, karşı yönden gelen B.A. idaresindeki 34 CTG 463 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansıyla kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonetin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Karacan'ın, Muğla Büyükşehir Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Muğla Bodrum kaza

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