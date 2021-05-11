YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası verildi

Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası verildi

11.05.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası verildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye 76 bin 880 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeyh Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığını tespit etti.

Adrese giden ekipler, 16 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Evdekilere kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 76 bin 880 lira ceza kesildi.

Ev sahibi hakkında ayrıca "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin 5 yoluBağışıklık sistemini güçlendirmenin 5 yolu
Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldüBodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
polis Ceza Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 11 Mayıs Salı

İmsak
04:20
Sabah
05:55
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:11
Yatsı
21:39

Muğla Nöbetçi Eczaneler11 Mayıs Salı

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

GÜNCELLEME - Mersin'de karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Mersin'de karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.