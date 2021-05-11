Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası verildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye 76 bin 880 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeyh Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığını tespit etti.

Adrese giden ekipler, 16 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Evdekilere kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 76 bin 880 lira ceza kesildi.

Ev sahibi hakkında ayrıca "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

