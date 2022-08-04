Muğla'da lavanta ve Kale biberi hasadı

Menteşe ilçesinde Tarla Günü etkinliği kapsamında, lavanta ve Kale biberi hasadı yapıldı.

Fadıl Mahallesi'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Muğla Valiliği tarafından desteklenen "1953'ten Günümüze Ata Tohumları Projesi" kapsamında hasat etkinliği düzenlendi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, kent tarımında başarılı işlere imza attıklarını ve üreticinin yanında olarak Muğlalı çiftçilerin hak ettiği yere gelmesi adına çalışmalara devam edeceklerini anlattı.

Gökcan, "Kırsalda kalan tüm mahallerimizin tarımsal olarak hak ettiği yere gelmesi için gerekli desteği vereceğiz. Son iki yılda 13 ilçedeki çiftçilerimize 356 milyon lira destek sağlandı ve desteklerimiz devam edecek." dedi.

AK Parti Milletvekili Muğla Mehmet Yavuz Demir ise kent coğrafyasında atalardan kalma sebze, meyve, tohum ve fidelerinin gün yüzüne çıktığını ve üretiminin yapıldığını ifade etti.

Üreticilerin ata tohumlarından gelir elde ettiğini söyleyen Demir, lavantanın çok kıymetli bir bitki olduğunu ve üretiminin bu bölgelerde yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da il ve ilçe müdürlüğünün kırsal mahallelerde de tarımsal projeler yürüttüğünü aktardı.

Bitkisel üretim adına Fadıl gibi merkeze uzak mahalleler için tarımsal projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Saylak, "Mesafe dikkate alınmadan Muğla'nın her mahallesine hizmet götürmek bizim amacımız. Çevre mahallelerle Fadıl dahil 5 mahalle için eğitim çalışmalarımız, gece gündüz sürecek ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fadıl Mahalle Muhtarı Halil Orhan ise tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yaparak Muğla tarımına katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından 20 dekarlık lavanta ve 6 dekarlık biber bahçesinde hasat yapıldı.

Etkinliğe AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçalı Doğru, Bitki Sağlığı ve Bitkisel Üretim Şube Müdürü Süreyya Can, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kuray, Menteşe Ziraat Odasını temsilen Ali Doğan ve mahalle muhtarları ile üreticiler katıldı.

