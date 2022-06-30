Muğla'da orman ve ziraat alanında çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman ve ziraat alanında çıkan yangında ağaçlar zarar gördü.

Yeşilköy Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan ve ormana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.



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