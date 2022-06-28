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Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü

28.06.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Deniz K. (35) idaresindeki 48 F 6948 plakalı otomobil, Turgut Özal Caddesi'nde, Oğuz Karadeli'nin (29) kullandığı 48 AED 709 plakalı motosiklete çarptı.

Yaralanan Karadeli, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kazanın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan otomobil sürücüsünün 2,24 promil alkollü olduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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