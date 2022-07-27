Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Datça ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Volkan E. (37) idaresindeki 34 FFF 516 plakalı otomobil, Datça-Marmaris kara yolu Güllük mevkisinde, Muzaffer Bulut'un (23) kullandığı 48 ACB 283 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Bulut, sağlık ekibince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Bulut müdahalelere rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​​​​​​​​



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