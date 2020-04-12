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Muğla'da polis ekiplerinden spastik engelli gence pastalı sürpriz

MUĞLA HABERLERİ  | 12.04.2020 12:56 | Son Güncelleme

Muğla'da polis ekiplerinden spastik engelli gence pastalı sürpriz

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yunus timinde görevli polis ekipleri, evinde ziyaret ettikleri engelli gence pastalı sürpriz yaptı

Patlangıç Mahallesi'nde yaşayan Nevzat Biber, yoldan geçen yunus ekiplerine 21 yaşındaki spastik engelli oğlu Murat'ın polisleri çok sevdiğini ve dışarıya çıkamadığı için çok üzüldüğünü söyledi.

Murat'ın pasta sevdiğini öğrenen yunus ekipleri, aldıkları pastayla engelli gence sürpriz yaptı. Murat ile bir süre sohbet eden polisler, ona dezenfekte işlemlerinin ardından verilmek üzere polis şapkası ve yunus timi arması hediye etti.

Nevzat Biber, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun yasak nedeniyle dışarıya çıkamayınca sıkıldığını söyledi.

Oğlunun isteğini yerine getiren polislere teşekkür eden Biber, "Allah devletimizden de polislerimizden de razı olsun. Bu zor günlerde bizi kırmadılar." dedi.

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