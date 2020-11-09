YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.11.2020 11:22 | Son Güncelleme

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirliklerinin ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 69 litre sahte içki, 257 litre etil alkol, 55 litre el yapımı şarap, 3 litre el yapımı viski, 3 gümrük kaçağı viski, alkol yapımında kullanılan aroma ve sıvılar, alkol yapımında kullanılan kit, ölçek, termometre, ısı ölçer, gümrük kaçağı 350 paket sigara, 100 paket puro, 5 kilogram bandrolsüz tütün, 90 kilogram kaçak nargile tütünü, gümrük kaçağı çay, elektronik sigara, 8 parça tarihi eser, 7 sikke, 3 sahte çek, senet, 10 kuru sıkı tabanca, 21 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca, 12 şarjör, 2 top güllesi, 126 fişek, 14 boş mermi kovanı ile bıçak ele geçirildi.

Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'ü haklarında yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla Namaz Vakitleri 9 Kasım Pazartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:32
Öğle
12:55
İkindi
15:44
Akşam
18:08
Yatsı
19:26

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Pazartesi

Daş Eczanesi
Merkez
Günizi Eczanesi
Merkez
Azim Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Nalbantoğlu Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.