Muğla'da tarım arazisi ve ormanlık alanda yangın çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında tarım arazisi ve ormanlık alan zarar gördü.

Kuzuyaka Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın tarım arazisine sıçradı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 5 arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 2 hektar tarım arazisiyle bir hektar ormanlık alan zarar gördü.



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