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  4. Muğla'da tartıştığı kayınpederi tarafından ahırda tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Muğla'da tartıştığı kayınpederi tarafından ahırda tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

25.04.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayın ardından kadının cesedini de yaktığı ileri sürülen şüpheli, kaçtığı ormanda jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tartıştığı kayınpederi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Atlıdere Mahallesi'nde K.Ö. (72) ile gelini Hatice Ö. (46) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ö, evdeki av tüfeğiyle gelinine ahırda ateş etti.

Olayın ardından gelinini yaktığı ileri sürülen kayınpeder daha sonra ormanlık alana kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bir kısmı da yanan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli, ekiplerce ormanda yakalanarak gözaltına alındı.

Kadının cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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