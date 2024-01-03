Muğla'da tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Kıyıkışlacık Mahallesi'nde Mustafa A. ile Mehmet A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A. silahla Mustafa A'ya ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Ekipler, Mustafa A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Mehmet A. ise jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

