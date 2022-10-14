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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

14.10.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalarak Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Operasyonda evde bulunan B.Y ve O.S gözaltına alındı.

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Muğla Fethiye uyuşturucu jandarma operasyon

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