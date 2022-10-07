Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, iki parça halinde toplam 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ö. ve S.B. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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