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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

29.04.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde valizinde ve üstünde 4 kilo 250 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, Çetibeli yol kontrol noktasında yapılan uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, yolculardan O.K'nin üzerinde ve valizinde 4 kilo 250 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan O.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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