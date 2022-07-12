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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

12.07.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kendilerine turist görünümü veren 3 kişiyi takibe aldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, zanlıların üzerinde satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda M.Ö, M.İ. ve T.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.İ. ve T.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye narkotik

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