Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Bayır Mahallesi'nde ikamet eden K.Ö'nün uyuşturucu yetiştirdiği ve satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, şüphelinin ikameti ve eklentilerinde uyuşturucu madde ile 3 ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

