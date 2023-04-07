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Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

07.04.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K'nin, Bodrum Güvercinlik Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Zanlının söz konusu mahalledeki evinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu olan bir miktar skunk ele geçirildi. A.K. de yakalandı.

Milas ilçesi Hacıapti Mahallesi'ndeki bir başka operasyonda da B.T'nin evi arandı.

Aramada bir miktar kenevir tohumu, çeşitli markalarda 453 sentetik hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 özel yapım bıçak ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen B.T. gözaltına alındı.

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milas Muğla Bodrum uyuşturucu jandarma operasyon

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