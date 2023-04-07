Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K'nin, Bodrum Güvercinlik Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Zanlının söz konusu mahalledeki evinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu olan bir miktar skunk ele geçirildi. A.K. de yakalandı.

Milas ilçesi Hacıapti Mahallesi'ndeki bir başka operasyonda da B.T'nin evi arandı.

Aramada bir miktar kenevir tohumu, çeşitli markalarda 453 sentetik hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 özel yapım bıçak ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen B.T. gözaltına alındı.

