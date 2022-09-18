YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

Muğla'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

18.09.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

Muğla'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kendisini polis olarak tanıttığı kadını dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İlçede yaşayan yaşlı kadını telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, kadına kimlik bilgilerinin ele geçirilerek soygunda kullanıldığını, adına şüpheli banka ve tapu işlemlerinin yapıldığını ve evinde arama yapılacağını, evde ziynet eşyası bulunması durumunda bunların FETÖ'den alınmış olduğunun ortaya çıkacağını söyleyerek ziynet eşyalarının kendilerine teslim edilmesini istedi.

Yaşlı kadın evde bulunan yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasını zanlıya teslim etti.

Durumdan şüphelenen yaşlı kadın daha sonra olayı polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek dolandırıcılık olayını Aydın'ın Didim ilçesinden ticari taksiyle gelen M.B'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi Didim ilçesinde yakalayarak gözaltına alındı.

Muğla'ya getirilen şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muğla'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" gerçekleştirildiMuğla'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" gerçekleştirildi
GÜNCELLEME - Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptıGÜNCELLEME - Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptı
Ümraniye'de bir kişi silahla yaralandıÜmraniye'de bir kişi silahla yaralandı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Muğla Menteşe yaşlı kadın

Muğla Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
05:23
Sabah
06:44
Öğle
13:06
İkindi
16:35
Akşam
19:18
Yatsı
20:34
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Reddedilmek hoşuna gitmedi! Çantasındaki baltayı çıkarıp...

Reddedilmek hoşuna gitmedi! Çantasındaki baltayı çıkarıp...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.