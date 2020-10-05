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Muğla'daki ev yangınında garajdaki otomobil ve eşyalar yandı

MUĞLA HABERLERİ  | 05.10.2020 01:49 | Son Güncelleme

Muğla'daki ev yangınında garajdaki otomobil ve eşyalar yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında, evin bitişiğindeki garajda bulunan otomobil ve eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ortakent Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, evin garajına sıçradı. Yangını fark eden ev sakinleri dışarıya çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede müdahalede bulunarak, yangını, evin arka kısmındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri çevre güvenliği sağlarken, ev sahipleri ile vatandaşlar bir süre panik yaşadı.

Yangın nedeniyle evin bazı kısımlarında hasar oluştu, garajdaki otomobil ile bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili, ekipler evde inceleme yaptı.

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