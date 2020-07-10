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Muğla'daki silahlı saldırı

MUĞLA HABERLERİ  | 10.07.2020 18:55 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde yaklaşık bir yıl önce bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Ağustos 2019'da Gümbet Mahallesi'nde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili aranan şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, harekete geçti.

Eş zamanlı operasyonla yakalanan Necati A. H.N.U. ve O.P. emniyete getirildi.

Şüphelilerden Necati A'nın olayın azmettiricisi olduğu öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 5 zanlı tutuklanmıştı.

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