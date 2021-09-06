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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

06.09.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 18.04'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,08 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 40,06 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi Muğla Datça

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