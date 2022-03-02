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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

02.03.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yoğun kar ve buzlanma tehlikesine karşı 3 Mart Perşembe ilçe genelinde temel eğitim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, akşam etkisini artıran kar nedeniyle ekiplerin yollarda kar kürüme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Demir, ekiplerin sabaha kadar teyakkuzda olacağını vurguladı.

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kar yağışı Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 3 Mart Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:29
Öğle
13:24
İkindi
16:36
Akşam
19:09
Yatsı
20:23
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