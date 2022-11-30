Muğla'nın su altı kültürel mirası gün yüzüne çıkarılıyor

Vali Orhan Tavlı, su altı kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek, Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Harun Özdaş'tan bilgi aldı.

Tavlı, ilk olarak Tunç Çağı seramik eser topluluğunun çıkarıldığı kazı alanını ziyaret etti.

Anadolu’daki en eski liman kalıntısı olduğu belirlenen alanda, milattan önce 2 binin ilk yarısına tarihlendirilen buluntular arasında konik kap ve fincanlar, tezgah ve terazi ağırlıkları, el baltaları, pithoslar ve çömlekler yer alıyor.

Daha sonra Akdeniz'de kazısı yapılan milattan önce 7. yüzyıl sonu Arkaik dönem batığının su altı kazı alanına geçen Vali Orhan Tavlı ve beraberindeki heyete, batık alanındaki buluntular anlatıldı.

Özdaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen, Mavi Miras Projesi kapsamında keşfedilen ve bölge tarihine önemli veriler sunacak olan su altı kazılarının üç farklı batık üzerinde yürütüldüğünü söyledi.

Su altı kazısında kullanılan teknik ekipman ve yazılımlar hakkında bilgi aktaran Özdaş, Osmanlı dönemi batığı hakkında yaptığı sunumda, bunun 18. yüzyıl savaş gemisine ait olduğunun düşünüldüğünü, buluntular arasında çok sayıda askeri mühimmat ile personelin kullandığı pipo ve geminin mutfağına ait kapların yer aldığını ifade etti.

Özdaş, yapılan teknik incelemeyle, geminin bir mücadele sonrasında kıyıya sürüklenerek karaya oturduğu ve battığının anlaşıldığını kaydetti.

Tavlı ise Ege ile Akdeniz'in buluştuğu Muğla'nın, farklı kültürlerin ve deniz ticaret rotalarının kesişme noktasında olduğunu, dört yanından tarih fışkıran kentte su altı kazı çalışmalarının da yürütüldüğünü söyledi.

Muğla'nın dünyanın en önemli su altı arkeoloji müzelerinden Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Tavlı, su altı kazıları ve yeni keşiflerle kentin, su altı arkeolojisinin başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi

