Muhabir kar küreme aracının hedefi oldu

Muhabir Steve Keeley, Güney Jersey’de temizleme çalışmaları yapılan yolun kenarından yayın yapıyordu. Bu sırada geçen bir kar küreme aracı, kürediği karları muhabirin üzerine savurdu. Muhabir ve kameraman bir anlık panik yaşarken, neyse ki herhangi bir yaralanma olmadan olay atlatıldı. (İHA)
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