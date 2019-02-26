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Muhabir kar küreme aracının hedefi oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.02.2019 13:49 | Son Güncelleme

ABD’de bir yerel televizyon kanalının muhabiri, kar küreme aracının savurduğu karın hedefi oldu.

Muhabir Steve Keeley, Güney Jersey’de temizleme çalışmaları yapılan yolun kenarından yayın yapıyordu. Bu sırada geçen bir kar küreme aracı, kürediği karları muhabirin üzerine savurdu. Muhabir ve kameraman bir anlık panik yaşarken, neyse ki herhangi bir yaralanma olmadan olay atlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
muhabir kar küreme yayın Steve Keeley abd

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