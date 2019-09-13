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Muhabirlere saldıran Reynmen'den yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 23:54 | Son Güncelleme

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, kız arkadaşıyla kendisini görüntüleyen gazeteceleri darp etmiş, sonrasında karakolluk olmuştu. Reynmen, konu ile ilgili sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi.

Muhabirlere saldıran Reynmen'den yeni açıklama

Reynmen, muhabire fiziksel şiddet gösterdiğini itiraf ederek, o kişiden özür dilediğini belirtti.

İşte Reynmen'in o açıklamaları:

"Arkadaşlar maalesef dün gece yaşanan olaylar gerçek. Bunları bilmek zorunda kaldığınız için sizlerden özür diliyorum. Niyetim bir iki hafta ortadan kaybolup sizlere muhabbeti unutturmak da değil. Zaten her şey apaçık ortada. Ortada yanlış olduğunu bildiğimiz bir şey var ama o yanlışa sebep olan bazı şeyler var.

Televizyona karşı ne kadar net bir duruş sergilediğimin farkındasınızdır. Gerek hiçbir televizyon kanalına röportaj vermeyerek, gerek hiçbir televizyon kanalının gece-gündüz kuşağına dahil olmayarak ve bunu ne kadar muhafaza etmeye çalıştığımın farkındasınızdır. Bu arada bu anlatıyor olduğum hiçbir şey o arkadaşa fiziksel şiddet uyguladığım gereçeğini değiştirmiyor. Kendisinden özrümü diledim helallik istedim. Benim sorunum onlarla değil yönlendirmesiyle, oraya gelip 5 saat beni orada bekleyip, ben geldikten sonra o kadar ısrarcı bir tavır takınmasına sebep olan onun medya patronlarıyla" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Reynmen yusuf aktaş

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