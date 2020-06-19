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Muhallebi tarifi: Bu kadar kolayını görmediniz sadece 15 dakikanızı alacak!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sütlü tatlıların en sevilen, en pratik lezzeti muhallebi tarifi ile karşınızdayız. İster tek başına servis edin, ister pasta dolgusu olarak kullanın bu nefis tada doyamayacaksınız.

Muhallebi tarifi: Bu kadar kolayını görmediniz sadece 15 dakikanızı alacak!

Çocukluğumuzun en sevilen tadı ev yapımı muhallebinin kuşkusuz sevmeyeni çok azdır. Hafif, yapılışı kolay ve evde bulunan malzemelerle yapılan muhallebi tarifi eminiz çok hoşunuza gidecek.

MUHALLEBİ TARİFİ MALZEMELERİ

Toplamda sadece 15 dakikanızı alacak nefis muhallebi tarifinin malzemeleri.

  • 4 su bardağı tam yağlı süt
  • 1 yemek kaşığı vanilya özü yada vanilin
  • 1 çay kaşığı tereyağı
  • 4 yumurta
  • ½ fincan beyaz şeker
  • 3 yemek kaşığı mısır nişastası

MUHALLEBİ YAPILIŞI

  • Süt, vanilya özü ve tereyağını pişirin. Kaynama noktasına gelmeden önce karışımı ısıdan alın.
  • Yumurta, şeker ve mısır nişastasını bir kapta şeker eriyene kadar çırpın.
  • Tencereyi kısık ateşe tekrar alın. Yumurta karışımını süte yavaş yavaş ilave edin.
  • Yaklaşık 10 dakika kalınlaşana kadar sürekli çırpın.
  • İstenen kalınlığı elde ettikten sonra 1 dakika daha pişirin.

MUHALLEBİNİN PÜF NOKTALARI

  • Yumurta sarısı, şeker ve mısır nişastasının çok önceden karıştırılması, pişirildiğinde muhallebinin sulanmasına neden olabilir. Bu yüzden bu karışımın fazla beklemesine dikkat edin.
  • Muhallebiyi yeterince uzun süre pişirmemek de muhallebinin sulu olmasına neden olabilir. Ev yapımı muhallebinizi yeterince karıştırdığınızdan emin olun. Muhallebi karıştırdığınız spatulayı tamamen kaplıyorsa olmuş demektir.
  • Muhallebinizi daha tatlı yapmak isterseniz ¼ fincan daha fazla şeker ekleyebilirsiniz.

MUHALLEBİ SUNUM ÖNERİSİ

Hazırladığınız muhallebinin üzerine dilerseniz meyveli bir sos hazırlayabilir, ya da tarçın serperek servis edebilirsiniz.

Muhallebinizin yanına bir top dondurma koyarak sıcak yaz aylarında içinizi ferahlatabilirsiniz.

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