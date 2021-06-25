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  4. Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh boksör oluyor

Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh boksör oluyor

25.06.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhammed Ali'nin yolundan ilerleyen torunu Nico Ali Walsh, ilk profesyonel maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh boksör oluyor

ABD'li efsane boksör Muhammed Ali'nin yolundan ilerleyen torunu Nico Ali Walsh, ilk profesyonel maçına 14 Ağustos'ta çıkacak.

Muhammed Ali'nin aktif kariyerinde 27 maçını düzenleyen 89 yaşındaki organizatör Bob Arum ile anlaşan 20 yaşındaki Nico Ali, "Büyükbabamın başlattığı boks mirasını devralacağım için büyük onur duyuyorum. Bu, çok büyük bir sorumluluk ve kesinlikle hafife almıyorum." ifadelerini kullandı.

"ONUN YOLUNDAN DEVAM ETMEYE ÇALIŞACAK"

Organizatör Bob Arum ise Nico Ali'ye güvendiğini belirterek, "Muhammed Ali, içindeki sevgiyle imkansızı imkanlı yapan bir karakterdi. Nico'nun dedesi gerçekten harika bir boksördü. Nico da onun yolundan devam etmeye çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.

Profesyonel boks kariyerini orta sıklette sürdürecek Nico Ali Walsh, ilk maçına 14 Ağustos'ta çıkacak.

Kariyerinde 3 kez ağır sıklet dünya şampiyonluğu yaşayan ve tüm zamanların en büyük boksörü olarak görülen Muhammed Ali, uzun yıllar mücadele verdiği parkinson hastalığının ardından 2016 yılında solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hayata gözlerini yummuştu.

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