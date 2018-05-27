SPOR

Muhammed Salah Dünya Kupası'nı kaçırabilir!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 27.05.2018 09:42 | Son Güncelleme

Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında Muhammed Salah'ın sakatlığıyla sarsıldı. Klopp, Salah'ın omzunun kırık olduğunu söyledi. Salah'ın, yaşadığı sakatlık sonrası Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali ortaya çıktı.

Muhammed Salah Dünya Kupası'nı kaçırabilir!

Real Madrid-Liverpool maçında sakatlanan Muhammed Salah'ın Dünya Kupası'nda oynayıp oynayamayacağı resmi açıklama yapıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan maçın 27. dakikasında sakatlanan Muhammed Salah için resmi açıklamalar geldi.

Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Muhammed Salah, oyuna devam edemedi.

MISIR'DAN AÇIKLAMA

Mısır Futbol Federasyonu, Muhammed Salah'ın durumu hakkında Liverpool'dan bilgi aldıklarını ve yıldız oyuncunun Dünya Kupası'nda oynama durumunun olduğunu açıkladı.

DeJYXiXW0AECKAM

KLOPP: "DURUMU KÖTÜ"

Jürgen Klopp ise aksine olumsuz açıklamalar yaptı. Klopp, "Hastanede röntgeni çekildi. Ya omzu ya köprücük kemiğinde kırık var. Köprücük kemiği veya omuz kemiği iyi değil bildiğim kadarıyla. Şimdilik sadece bunu biliyorum. Hem Salah hem bizim hem de Mısır için çok kötü bir şey. Mısır, en iyi oyuncusunu kaybetmiş olabilir. Henüz kesin değil ama ne yazık ki ilk bilgiler bunu gösteriyor." dedi.

PARTNERHem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!
Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!
Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mohamed salah liverpool dünya kupası

En Çok Okunan Haberler

ABD’de acil durum ilan edildi! Ülke ayakta!

ABD’de acil durum ilan edildi! Ülke ayakta!

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!

Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid

Salah sakatlandı, hüngür hüngür ağladı

Salah sakatlandı, hüngür hüngür ağladı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Real Madrid futbol ve basketbolda Avrupa şampiyonu olan ilk takım oldu!

Real Madrid futbol ve basketbolda Avrupa şampiyonu olan ilk takım oldu!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Ronaldo'dan ayrılık sinyali! Şoke eden açıklama

Ronaldo'dan ayrılık sinyali! Şoke eden açıklama

Muhammed Salah Dünya Kupası'nı kaçırabilir!

Muhammed Salah Dünya Kupası'nı kaçırabilir!

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!

Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.