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Muhammed Salah ile ilgili şok gerçek

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.03.2019 09:32 | Son Güncelleme

Türkiye A Milli Takım'daki görevinden ayrılan Mircea Lucescu için Muhammed Salah itirafı geldi.

Muhammed Salah ile ilgili şok gerçek

Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, Türkiye A Milli Takım teknik direktörlüğü görevinden alınan Mircea Lucescu için sürpriz bir iddiada bulundu. Lucescu'nun Shakhtar Donetsk'i çalıştırdığı dönem hakkında itiraflarda bulunan Tsyganyk, Romanyalı teknik adamın Muhammed Salah transferini veto ettiğini söyledi.

Igor Tsyganyk, ''Lucescu'nun çalıştığı dönemde Shakhtar Donetsk'e Muhammed Salah öneriliyor. Lucescu ise, 'Mısır'dan çıkan oyuncu ne kadar müthiş olabilir ki?' diyerek transferi veto ediyor.'' sözlerini kullandı. Lucescu, Shakhtar Donetsk'te çalıştığı dönemde genellikle Brezilyalı oyuncuları transfer ederek dikkat çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
lucescu a milli futbol takımı Salah liverpool shakhtar donetsk

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Lucescu'nun vizyonu bu kadardır işte adamı ikide bir Türkiye ye getirip zengin ediyoruz.
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