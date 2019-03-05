Muhammed Salah ile ilgili şok gerçek

Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, Türkiye A Milli Takım teknik direktörlüğü görevinden alınan Mircea Lucescu için sürpriz bir iddiada bulundu. Lucescu'nun Shakhtar Donetsk'i çalıştırdığı dönem hakkında itiraflarda bulunan Tsyganyk, Romanyalı teknik adamın Muhammed Salah transferini veto ettiğini söyledi.
Igor Tsyganyk, ''Lucescu'nun çalıştığı dönemde Shakhtar Donetsk'e Muhammed Salah öneriliyor. Lucescu ise, 'Mısır'dan çıkan oyuncu ne kadar müthiş olabilir ki?' diyerek transferi veto ediyor.'' sözlerini kullandı. Lucescu, Shakhtar Donetsk'te çalıştığı dönemde genellikle Brezilyalı oyuncuları transfer ederek dikkat çekmişti.
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