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Muhammed Salah - Paulo Dybala takası iddiası

FUTBOL HABERLERİ  | 15.02.2019 16:11 | Son Güncelleme

Juventus'un, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ı transfer etmek için Paulo Dybala + 50 milyon Euro'luk dev bir takas teklifinde bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Muhammed Salah - Paulo Dybala takası iddiası

İtalyan basınından yaz dönemine damga vuracak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Tuttospor'un haberine göre; Juventus ile Liverpool arasında Dybala-Salah takası gerçekleşebilir. Muhammed Salah'ın transferinde ısrarcı olduğu belirtilen Juventus'un Dybala artı 50 milyon Euro karşılığında Mısırlı yıldızı kadrosuna katabileceği ifade edildi.

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İtalyan basınında bu takas için 'iyi bir fırsat' yorumları yapıldı. Muhammed Salah bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 20 gol atarken 8 de asist kaydetti. Dybala ise 28 maçta 7 gol 6 asistlik bir performans ortaya koydu.


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Anahtar Kelimeler:
Muhammed Salah paulo dybala juventus liverpool

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