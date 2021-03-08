Muhammed Tapar kimdir? Hangi dönemde yaşadı?

Tarihi kaynaklarda Melik Tapar adı ile bilinen Gıyaseddîn Muhammed Tapar, Taceddin Seferiyye Hatun ve Sultan Melikşah'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Babasını kaybettiğinde daha 10 yaşında olan Tapar, çok uzun süre boyunca taht savaşı verdi.

MUHAMMED TAPAR KİMDİR?

Muhammed Tapar, 21 Ocak 1082 tarihinde doğdu. Annesi cariye kökenli Seferiyye Hatun babası ise Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı olan Melikşah'tı.

Yeğeni Muizzeddin Melikşah'ın ardından Büyük Selçuklu tahtına çıkan Muhammed Tapar, 1104 yılına kadar kardeşi Sultan Berkyaruk ile mücadele etti.

MUHAMMED TAPAR'IN TAHT MÜCADELESİ

Babasının ölümünden 1 sene sonra Bağdat'a giden Sultan Berkyaruk, kardeşi Muhammed Tapar'ı da beraberinde götürdü ve onu Gence'ye melik olarak gönderdi.

Tapar, abisi Berkyaruk tarafından kendisine azledilen vezir Müeyyidülmülk'ün de etkisiyle saltanat mücadelesi vermeye karar verdi. Ve yaklaşık 20 yıl süren taht mücadeleleri başlamış oldu.

Taht mücadeleleri süresince Sultan Berkyaruk ile Muhammed Tapar sık sık karşı karşıya geldi. Berkyaruk, sadece tek bir savaşta kaybetti. Diğer bütün savaşları kazandığı için Muhammed Tapar ve bütün Büyük Selçuklu hanedanına devletin hakimi olduğunu kabul ettirdi.