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Muhammet Demir, Gaziantep FK'ya döndü

03.09.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Başakşehir'den Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.

Muhammet Demir, Gaziantep FK'ya döndü

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, forvet Muhammet Demir'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen iki sezonda kiralık olarak kırmızı-siyahlı ekipte forma giyen Muhammet Demir'in transferi konusunda kulübü İstanbul Başakşehir ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Muhammet Demir, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir. Muhammet Demir'e bir kez daha yuvasına hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK
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