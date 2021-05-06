Muhammet Demir'in gözü milli takımda

Gaziantep'te forma giyen Muhammet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun kendi adına çok iyi geçtiğini belirterek, performansını sezon sonuna kadar daha da artırmak istediğini ifade etti.

MUHAMMET DEMİR KARİYERİNİN GOL REKORUNA ULAŞTI

Geçmiş sezonlarda ciddi sıkıntılar yaşadığını anlatan 29 yaşındaki forvet, şöyle konuştu:

"Açıkçası, geçmişte sıkıntılar yaşadım. Özellikle de sakatlıklar anlamında yaşadığım sıkıntılar beni üzdü. Elbette ki kariyer planlaması anlamında beklediğim seviyelere çıkamadım. Ama geçmişi konuşmak, o sıkıntıları konuşmak bence mantıksız. Önümüze bakmalıyız. 2 senedir, daha az sakatlık yaşıyorum. Maç sayılarım da gayet iyi. Form olarak da önceye göre çok daha iyi olduğumu düşünüyorum. Artık önüme bakmak istiyorum, geçmişte kalmak bana göre değil. Önümüzdeki yıllarda kariyerim için en yükseğe çıkmak için ne gerekiyorsa onları yapmaya çalışacağım."

Muhammet Demir, daha önce milli takım tecrübesi yaşadığının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Açıkçası milli takıma gittiğim dönemde çok gururlanmış, heyecanlanmış ve mutlu olmuştum. Zaten çok genç yaştaydım. O dönemleri şimdi düşündüğümde, yaptığım şeyleri hatırladıkça, bazı şeylerde aceleci kararlar verip hata yaptığımı düşünüyorum. Şimdi daha olgun dönemdeyim hem karakter, hem de futbolcu olarak. Zaman zaman adım milli takımla anılıyor, bunu duydukça da çok mutlu oluyorum. Çok farklı hisler bunlar. Her düşündüğümde çok duygulanıyorum. Kariyerimde ve hayatımda çok zor dönemler geçirdim. Onların üzerine böyle bir gurura sahip olabilmek en azından adımın bile geçiyor olması beni mutlu ediyor. İnşallah hayalim yeniden gerçek olur."