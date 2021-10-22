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Muhammet Demir, tarihe geçen golünü anlattı!

22.10.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in tarihinin en erken golüne imza atan Muhammet Demir, tarihe geçen golünü anlattı.

Muhammet Demir, tarihe geçen golünü anlattı!
Muhammet Demir

Muhammet Demir

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Gazişehir Gaziantep
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Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e 10. saniyede attığı golle lig tarihinin en erken golüne imza atan Gaziantep FK'nin golcü oyuncusu Muhammet Demir, 5. kez geldiği kette mutlu.

Bursaspor altyapısında yetişen Muhammet Demir, ilk olarak 2010-2011 sezonunun devre arasında bedelsiz olarak Gaziantepspor'a transfer oldu. Burada geçirdiği 5 yılda taraftarın sevgilisi haline gelen Muhammet, 23 Ocak 2016'da 2 milyon 750 bin avro bonservis ücretiyle Trabzonspor'a gitti. 10 Oca 2017 tarihinde Gaziantep'e tekrar kiralık olarak gelen Muhammet, sezon sonunda Sivasspor'un yolunu tuttu.

Bu takımda istediği performansı sergileyemeyen Muhammet, 2019-20 sezonunda da Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Aynı sezon ve sonraki sezonu Güneydoğu temsilcisi Gaziantep FK'de kiralık geçiren Muhammet Demir, özellikle son 2 sezonda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Geçen sezon Süper Lig'de 15 gol atarak kariyerinin gol rekorunu kıran Muhammet, bu sezon 3 Eylül'de kendisini kırmızı-siyahlı ekibe bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Süper Lig'in 6. haftasında evinde oynadıkları Medipol Başakşehir müsabakasının 10. saniyesinde fileleri havalandıran golcü Muhammet Demir, Süper Lig'de bilinen en erken golü kaydetti.

"GELDİM VE ÇOK MUTLUYUM"

Muhammet Demir, AA muhabirine, Gaziantep kentini çok sevdiğini ve bunu yüreğinde hissettiğini söyledi.

Şehir için her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Muhammet, "Geçen sene buradan ayrıldıktan sonra tekrar dönmeyi çok istedim ama sezon başladı ben sanki dönemeyeceğim gibi hissetmeye başladım ama kalbim hep buradaydı. Son saniyeye kadar hep bekledik ve sabrettik. Kısmet biraz da. Son saniye de olsa geldim ve oldukça mutluyum." dedi.

Gaziantep'e geri dönüşünde Medipol Başakşehir'in eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın katkısını gördüğünü dile getiren Muhammet, şunları kaydetti:

"Aykut Kocaman buraya gelmemde etkendir. Kendisi burada mutlu ve huzurlu olacağıma inandı. O yüzden buraya gelmeme müsaade etti. Ona buradan teşekkür ederim. Burada sevildiğimi hissediyorum. Biraz duygusalım. Burada sevildiğimi biliyorum. Onunu için bir şeyler yapma isteğim, arzum ve başarılı olmam, buradan geliyor."

"VAR'DAN İPTAL OLMAZ HERHALDE DEDİM"

Tecrübeli golcü, Medipol Başakşehir'e karşı 10. saniyede attığı ve Süper Lig tarihine geçen golünü ise şöyle anlattı:

"Soyunma odasında Erol hocamızın öyle bir taktiği yoktur normalde. Hocamızın mı içine doğdu yoksa takım arkadaşlarımızın mı içine doğdu uzun başlamamızı söyledi hoca. 'Maça biz başlarsak uzun başlayacağız.' dedi. Ben başladım, sonra Joao Figueiredo'ya doğru top gitti ve indirdi, bir anda karambol oldu ceza sahası içinde. Baktım top benim önümde, vursam gol olacak diye hissettim. Güzelde bir gol oldu ama o an gol olup olmadığını tam kestiremedim çünkü neredeyse maç başlamamış gibiydi. VAR'dan iptal olmaz herhalde dedim, çok çabuk olunca tedirginliğe düştüm. Çok değişik ve tuhaftı. Bu golün eski takımım Başakşehir'e karşı olması benim için ayrıca değişikti ama maçtan sonra gelen tepkiler oldukça güzeldi. Benim hissiyatım gelecekte kendi çocuklarıma çok güzel bir anı ve hatıra oldu. İnşallah bunu kimse değiştirmez."

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK
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