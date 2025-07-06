YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Muharrem ayı aşurele zamanı geldi: Aşure kazanları bolluk ve bereket için kaynıyor...

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte Denizli'nin dört bir yanında aşure kazanları kaynamaya başladı. Acıpayam ilçesine bağlı Pınaryazı Mahallesi'nde vatandaşlar, geleneksel imece usulüyle hazırladıkları aşureleri odun ateşinde pişirerek dualarla dağıtıyor. Bolluk ve bereketin simgesi olan aşure, mahalle sakinlerini bir araya getirerek hem dayanışma kültürünü yaşatıyor hem de kadim bir geleneği sürdürüyor.

Muharrem ayı aşurele zamanı geldi: Aşure kazanları bolluk ve bereket için kaynıyor...

Muharrem ayının simgesi olan aşure, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dualarla ve imece usulüyle kaynatılıyor.

Muharrem ayı aşurele zamanı geldi: Aşure kazanları bolluk ve bereket için kaynıyor... 1

İMECE USULÜYLE, ODUN ATEŞİNDE KAYNATILIYOR

Denizli'nin birçok noktasında Muharrem ayının simgesi olan aşure dağıtımı devam ediyor. Evlerde imece usulüyle kaynatılan aşureler, hem geleneği hem de vatandaşları bir araya getiriyor. Acıpayam ilçesi Pınaryazı Mahallesi'nde hazırlanan aşureler, odun ateşinde pişirilmesinin ardından komşular bir birleriyle paylaşıyor.

Muharrem ayı aşurele zamanı geldi: Aşure kazanları bolluk ve bereket için kaynıyor... 2

MUHARREM AYINDA AŞURE HAZIRLIĞI

Pınaryazı Mahallesi sakinleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayında aşure hazırlamasıyla hem geçmişi yad ediyor hem de komşularıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Muharrem ayı aşurele zamanı geldi: Aşure kazanları bolluk ve bereket için kaynıyor... 3

Bazı köylerde imece usulüyle yapılan aşure etkinliği, sadece bir tatlı hazırlığı değil aynı zamanda dayanışma, paylaşma ve birliktelik kültürünün bir parçası olarak görülüyor. Mahallede benzer şekilde düzenlenen etkinlik, ilçe halkının kaynaşmasına ve bereketi birlikte yaşamasına vesile oluyor.

Muharrem ayı aşurele zamanı geldi: Aşure kazanları bolluk ve bereket için kaynıyor... 4

Aşure günleri, İslam dünyasında yardımlaşma ve paylaşma ruhunu yansıtan anlamlı gelenekler arasında yer alıyor.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asırlık lezzet: Ev yapımı şerbetle serinleyin!Asırlık lezzet: Ev yapımı şerbetle serinleyin!
Yaz tatilinde çocukları mutlu edecek tarifler...Yaz tatilinde çocukları mutlu edecek tarifler...

Anahtar Kelimeler:
Denizli Muharrem ayı aşure ayı aşure günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aslan saldırısına uğrayan şahıs konuştu! O anları anlattı: Boynumdan ısırırken boynunu elime geçirdim

Aslan saldırısına uğrayan şahıs konuştu! O anları anlattı: Boynumdan ısırırken boynunu elime geçirdim

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı: 'Bir ev için minnet edecek durumda değilim!'

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı: 'Bir ev için minnet edecek durumda değilim!'

Kız yurdunda skandal! İki öğrenci hakkında işlem başlatıldı

Kız yurdunda skandal! İki öğrenci hakkında işlem başlatıldı

İrfan Can Kahveci, ezeli rakibe imzayı atıyor! Mourinho yüzünden takımdan ayrılıyor...

İrfan Can Kahveci, ezeli rakibe imzayı atıyor! Mourinho yüzünden takımdan ayrılıyor...

Bakan Uraloğlu duyurdu! 30 büyükşehirde kurulacak... Detaylarını açıkladı

Bakan Uraloğlu duyurdu! 30 büyükşehirde kurulacak... Detaylarını açıkladı

Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı! İtalyan basınından heyecanlandıran iddia

Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı! İtalyan basınından heyecanlandıran iddia

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.