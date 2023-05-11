MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Muharrem İnce adaylıktan çekildi! Seren Serengil "Zaten kazanamazdı" dedi

Muharrem İnce adaylıktan çekildi! Seren Serengil "Zaten kazanamazdı" dedi

11.05.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçime sayılı günler kala gündemde adı sıkça yer alan cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce adaylıktan çekildi. Muharrem İnce'nin çekilmesine Seren Serengil sessiz kalmadı.

Muharrem İnce adaylıktan çekildi! Seren Serengil "Zaten kazanamazdı" dedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" diyerek sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilince sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

Muharrem İnce adaylıktan çekildi! Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

İlk yorumu yapanlardan biri Seren Serengil oldu. Serengil bir paylaşımın altına "Zaten kazanamazdı doğru bir karar.. Bölünmesin oylar ki artık sonuca gidilsin" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel ilişkiyle ilgili o sözleri Nur Viral'i utandı! "Dur Esra..."Cinsel ilişkiyle ilgili o sözleri Nur Viral'i utandı! "Dur Esra..."
Göğüs dekoltesiyle yine hayranlarını mest ettiGöğüs dekoltesiyle yine hayranlarını mest etti
Sütyensiz seçimleri gündemde! "Oldukça yapmacık görünüyor"Sütyensiz seçimleri gündemde! "Oldukça yapmacık görünüyor"
Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce ele

En Çok Okunan Haberler

Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!

Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Gelecek Partisi'ni kahreden haber!

Gelecek Partisi'ni kahreden haber!

Otomobilde senetle satış dönemi

Otomobilde senetle satış dönemi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

İlginizi Çekebilir

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Trafik cezası ele verdi! Kocasını başka bir kadınla motosiklette görünce...

Trafik cezası ele verdi! Kocasını başka bir kadınla motosiklette görünce...

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.