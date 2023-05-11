SON DAKİKA: Türkiye'nin seçimine 3 gün kala Muharrem İnce adaylıktan çekildi! '45 günde yaşadıklarımı 45 yılda yaşamadım...'

Son dakika haberi! Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, basın toplantısı düzenledi. İnce hakkındaki iddialar sonrası soruşturma başlatılmıştı. MP Genel Başkan Yardımcısı Özkal, 'Bu iftiralar sağlık da bozar psikoloji de bozar' demişti. Muharrem İnce, 'İsrailli bir porno sitesinden kesilen görüntülerle montaj yaptılar' dedi.

SON DAKİKA! MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ!

Muharrem İnce, kararını bu sözlerle açıkladı:

"Sahte dekontlar, jipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar... İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesip oraya koyuyor ve bunu FETÖ'cüler yapıyor ama ne yazık ki muhalif olacağım diye bunu paylaşanlar var. Bu ülkenin savcıları, gazetecileri bunlara değinmediler. 45 gündür bu sahte görüntüler yayımlanıyor. Özel hayatın gizliliği diye yazanlar FETÖ'cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği olabilmesi için benim böyle görüntülerimin olmuş olması lazım.

'MONTAJLARDAN, SAHTE DEKONTLARDAN KORKTUĞUM YOK'

Geçmişte yaşananlarda o görüntüler vardı ama gizlice çekilmişti. Benimkisi öyle değil ki. Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Bu özel hayat falan değil, iftira.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını koruyamamıştır. Bu ülkenin savcısı, medyası, emniyeti benim itibarımı korumakla görevlidir.

'BUNU MEMLEKET İÇİN YAPIYORUM...'

Memleket Partisi mutlaka Meclis'te olmalıdır. Memleket Partisi'ne her evden 1 oy istiyorum. Saraydan para aldı, çekilemez' diyenlere sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan, olmayan jiplerden korktuğum yok. 45 gündür buna direniyorum. En son geldikleri nokta 'O çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek' diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Seçimi kaybettikleri gün tüm suçu bize atacaklar, bahaneleri kalmasın istiyorum."

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!



