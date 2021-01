Mühendislikten genel müdürlüğe

TİGEM’de mühendis olarak göreve başlayan Sait Kocabay, uzun yıllar süren kurum çalışmalarının sonunda TİGEM Genel Müdür Vekili olarak atandı.

1960 yılında Ankara Polatlı’da doğan Sait Kocabay, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. Askerlik görevini 1986 yılında yedek subay olarak tamamladıktan sonra 1987 yılında TİGEM’e bağlı işletmelerde çalışma hayatına başladı. TİGEM’in Kahramanmaraş, Aksaray ve Adana’da yer alan işletmelerinde 1987-2005 yılları arasında sırasıyla mühendis, teknik şef, işletme müdür yardımcısı ve işletme müdürü görevlerinde bulundu. İşletme görevlerinin ardından 2005 yılında TİGEM merkez teşkilatında Koordinasyon ve Dış İlişkiler Şube Müdürü olarak görev alan Kocabay, 2011 yılında Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak atandı.

Daire Başkanlığı görevini 2018 yılında tamamladıktan sonra müfettişlik görevine getirildi. Bu görevi bir süre yürüten Kocabay, 27 Aralık 2018 tarihinde TİGEM Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

TİGEM’in 2009 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılandırılması çalışmaları, kuruluşun faaliyetlerine esas teşkil eden her bir faaliyete ait yönergelerin hazırlanması, her yıl mutat olarak düzenlenen iş programları, yatırım programları, sektörel değerlendirme ve faaliyet raporlarının hazırlanması konularında etkin olarak görev alan Sait Kocabay, 13 Ocak 2021 tarihinde vekaleten TİGEM Genel Müdürü olarak atandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Toplam 17 işletmesi ve 3,3 milyon dekar arazi varlığı ile günümüz tarım teknolojisinin buluşma noktası olan TİGEM, sertifikalı tohumluk ve damızlık hayvan yetiştiriciliği gibi alanlardaki faaliyetleri ile Türk tarımının en önemli güvencelerinden olmasının yanı sıra atçılık ve gen kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaları ile de önemli bir misyon yürütüyor.

TİGEM’in faaliyet alanları

TİGEM’de sertifikalı tohumluk üretimi, üstün vasıflı damızlık hayvan yetiştiriciliği, safkan Arap atı yetiştiriciliği de yapılıyor.

Yüksek kalitede sertifikalı tohum üreten ve özellikle hububat tohumluğunda ülkenin en büyük aktörü, yüzde 33 payla sektörün lideri olan TİGEM’de üretilen sertifikalı tohum çeşitlerinin tamamına yakını yerli çeşitlerdir. Ülkenin her coğrafyasına dağılmış 17 işletmesi, 3,3 milyon dekar arazi varlığı ile TİGEM, bölgeye uygun yüzlerce bitki çeşidi üretiminin yanı sıra kuraklığa toleranslı bitki çeşitleri geliştirmekte ve bu tohumlukları en etkin şekilde pazara sunuluyor.

TİGEM, bugün itibarıyla başta buğday olmak üzere hububat, yem bitkileri, endüstri bitkileri, baklagiller ve sebze türlerine ait 63 çeşitte üretim gerçekleştiriyor. Bu ürünler TİGEM’in en ileri teknolojilerle donatılmış tohum hazırlama tesislerinde yabancı her türlü materyallerden arındırılarak sertifikalı tohuma dönüştürülerek bu tohumlar ülke geneline dağılmış 287 TİGEM tohum bayisi, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Pankobirlik birimleri aracılığıyla ülke çiftçileriyle buluşturuluyor.

Dünya tarım ve hayvancılığındaki gelişmeleri, teknolojik yenilik ve çalışmaları uzman kadrosu ile takip eden, işletmelerinde deneyen ve ülke çiftçilerine uygulamalı olarak tanıtan TİGEM, Holstain, Simental, Esmer, Jersey ve Limuzin ırkları olmak üzere 5 kültür ırkında büyükbaş, ivesi, merinos, akkaraman, morkaraman, kıvırcık, polatlı, bafra, tahirova, malya, acıpayam, Ankara tiftik ve Halep keçisi olmak üzere yerli ve milli 12 ırk ile küçükbaş yetiştiricilik faaliyetlerini yürüterek ülke yetiştiricilerinin üstün vasıflı damızlık taleplerini karşılıyor.

Üstün vasıflı damızlık hayvanlarla ülkemizdeki sürülerin kalitesini artıran TİGEM, 30 bin damızlık sığır varlığını 2021 yılında 33 bin başa, her yıl ortalama 2 bin 750 baş gerçekleştirdiği damızlık sığır dağıtımını 2021 yılında 5 bin başa, 210 bin baş damızlık koyun varlığını 2021 yılında 235 bin başa, her yıl ortalama 10 bin baş olarak gerçekleştirilen damızlık koyun dağıtımını 2021 yılında 24 bin başa çıkarmayı hedefliyor.

Üniversitelerle yürütülen iş birliği kapsamında, yerli ve kaliteli ırklarla küçükbaş hayvancılığa önemli katkı sağlayan TİGEM, sahip olduğu koyun ırklarının safiyetlerini koruyarak yetiştiriciliğe devam ediyor. Ülkemizin gen kaynaklarının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması adına TİGEM’de Asya ceylanı, Ankara tiftik keçisi, kangal ve akbaş çoban köpeği yetiştiriciliği yapılıyor. 700 yılı aşkın bir kültüre sahip TİGEM’in bu köklü yapısının en önemli faaliyet kollarından birisini safkan Arap atı yetiştiriciliği oluşturuyor. Sahip olduğu gen kaynakları ile hem ülkenin hem de dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştiriciliğinin ve ıslahının yapıldığı merkezlerden birisi olan TİGEM’de yetiştiricilik Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarına dayanıyor. Atalarımızdan miras kalan hazine değerindeki bu gen kaynakları günümüze kadar ırk karakterlerinde bozulma olmadan korunmakta, koşu performansları geliştirilerek ıslah ediliyor.

Osmanlı’dan günümüze düzenli olarak tutulan kayıtlar ve soy kütükleriyle kayıt altındaki gen kaynağı açısından dünyanın en köklü kuruluşu olan TİGEM’in yetiştiricilik faaliyetleri Bursa Karacabey, Eskişehir Anadolu ve Malatya Sultansuyu İşletmelerinde 49 ana, 12 baba kan hattı ile gerçekleştiriliyor. TİGEM, her yıl düzenlenen müzayedelerde yetiştiriciler için koşu ve elit tayları satışı düzenlemekte ve her yıl ortalama 250 baş tayın yetiştiricilere satışını yapıyor. 2020 yılında toplam 242 baş koşu ve elit tayı satışından 33 milyon TL’lik bir gelirle son 10 yılın en yüksek satış hasılatına ulaşıldı. Türkiye’de koşan Arap atların tamamına yakını TİGEM kökenli olup yarış sahalarında koşan atların yüzde 23’ünü, ayrıca dağıtılan ikramiyelerin yüzde 42’sini TİGEM yetiştirmesi safkan Arap atları oluşturuyor.

TİGEM, yüzyıllardır gen kaynaklarını koruyup gelecek nesillere güvenle aktararak devam ettirdiği safkan Arap atçılığı yetiştiriciliğini günümüzde aynı bilinçle sürdürmeye devam ediyor.