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Mührünü sökerek girdikleri işletmede kumar oynayan 7 kişi hakkında cezai işlem uygulandı

08.05.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mührünü sökerek girdikleri işletmede kumar oynayan 7 kişi hakkında cezai işlem uygulandı

Mührünü sökerek girdikleri işletmede kumar oynayan 7 kişi hakkında cezai işlem uygulandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, mührünü sökerek girdikleri ruhsatsız işletmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 7 kişi ile iş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce yapılan denetimde ruhsatsız faaliyet gösterdiği için mühürlenen işletmede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Mührün sökülerek içeriye girildiği tespit edilen işletmede, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişinin maske ve mesafe kuralına uymayarak oyun oynadığı belirlendi.

İşletme sahibi ile oyun oynayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

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