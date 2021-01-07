YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Muhtarlardan Başkan Dutlulu’ya teşekkür

Muhtarlardan Başkan Dutlulu’ya teşekkür

MANİSA HABERLERİ  | 07.01.2021 18:10 | Son Güncelleme

Akhisarlı muhtarlar, çevreyolu çalışması nedeniyle alternatif güzergahlarda bulunan yolların bakım, onarım ve düzenlemesini yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.Akhisar Belediyesi, çevre yolunun tamamlanmasının ardından üst geçit yapımı için UKOME kararı ile kapatılan Akhisar-Zeytinliova yoluna alternatif olarak kullanılan yolların düzenlenmesini tamamladı.

Muhtarlardan Başkan Dutlulu’ya teşekkür

Akhisarlı muhtarlar, çevreyolu çalışması nedeniyle alternatif güzergahlarda bulunan yolların bakım, onarım ve düzenlemesini yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.
Akhisar Belediyesi, çevre yolunun tamamlanmasının ardından üst geçit yapımı için UKOME kararı ile kapatılan Akhisar-Zeytinliova yoluna alternatif olarak kullanılan yolların düzenlenmesini tamamladı. Akhisar Belediyesi’nin yaptığı yol çalışmaları ile 19 kırsal mahallenin ulaşım mağduriyeti ortadan kalkarken, vatandaşlar ve mahalle muhtarları yapılan hizmetten dolayı Başkan Besim Dutlulu’yu ziyaret ederek memnuniyetlerini ifade etti.
Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş yaptığı konuşmasında, “Sayın Başkanımız Besim Dutlulu’ya ve ekibine yaptıkları çalışmalar sebebiyle teşekkür ederiz. Halkımızın yaşadığı ulaşım mağduriyeti sayelerinde ortadan kalktı. İhtiyacımız olan her talebimizde sayın başkanımız bizlere yardımcı oluyor. Tüm muhtar arkadaşlarım ve mahalle halkımız adına kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.” dedi.
Nazik ziyaretleri için muhtarlara teşekkürlerini ileten Başkan Dutlulu, her zaman muhtarların yanında olduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi: “Çevre yolu çalışmaları sebebiyle UKOME kararıyla kapatılan Zeytinliova Mahallesi yoluna alternatif olarak kullanılan yollarda yaptığımız çalışmalar sayesinde ulaşım mağduriyetlerini giderdiğimiz kırsal mahallelerimizin muhtarları teşekkürlerini iletmek üzere belediyemizi ziyaret ettiler. Nazik ziyaretleri için muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Halkımızın ihtiyacı olduğu her alanda çözüm üretmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Muhtarlardan Başkan Dutlulu’ya teşekkür

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

Manisa Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:21
İkindi
15:50
Akşam
18:12
Yatsı
19:34

Manisa Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Gümüş Eczanesi
Merkez
Kaptan Eczanesi
Merkez
Pelin Akkaya Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Ateş Eczanesi
Turgutlu
Selvilitepe Eczanesi
Turgutlu
Arel Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.