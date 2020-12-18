Muhtemelen bu resimdeki 10 farkı bulamazsınız

Resimlerde gizlenmiş 10 fark bulunuyor. Bu farkların tamamını bulmakta sorun mu yaşıyorsunuz? Bu tarz bulmacalarda ustalık seviyesine gelmiş kişiler bile buradaki detayları bulmakta zorluk yaşayabilir. Tüm farkları bulma konusunda zorluk yaşamanızın bir nedeni var. Çünkü beynimiz onları görmeyi yasaklıyor.

İLGİSİZ NESNELER FİLTRELENİYOR

Görsel kortekslerimizdeki nöronlar sınırlı bant genişliğine sahiptir. Beynimiz gördüğümüz her ayrıntıyı algılamaya çalışırsa, zaman içinde ölümle yaşamı ayırt etmekte zorlanırdık. Bu yüzden beynimiz ilgisiz nesneleri filtreleyerek sadece aradığımız şeye odaklanır.

Karşıdan karşıya geçerken dikkat ettiğimiz tek şey bize doğru hızla gelen arabalardır. Etrafınızda olup biten diğer şeyler gözden kaçar gider.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır.

Sol üstte arka planda bir şerit eksik.

Altından Corner Boost'u çaldım.

Skor tabelasında "PUAN", "KAPSAM" oldu.

Orta destek kalede eksiktir.

Binaya sağ üstte bir pencere eklendi.

Ortadaki oyuncunun adı yansıtılmıştır.

Sol altta bir destek pedi eksik.

Zemin düzeni, aşağıdaki merkezde değiştirildi.

Arabanın sol ön lastiği görülebiliyor.

Arabanın gölgesi eksik.



