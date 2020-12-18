2020 yılında dilimize yerleşen ve sosyal medyanın gündeminde yorum batağına düşen sözler!

2020 yılı herkes için oldukça zor geçti. Bir an önce bitmesi için günleri saydığımız yılın sosyal medyanın ata sporu haline gelen yorumlara konu olan kalıplaşmış sözleri... Koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız zor günlerde gözleriniz sosyal medyada neler gördü? Kulaklarınız neler duydu? İşte detaylar...
2020 yılında malum şartlardan dolayı psikolojik ve maddi anlamda zor günler geçirdik. Bu dönemde pozitifliği elinden bırakmayan ve nasihat vermeyi seven bir kesim içimize yönelmeyi tavsiye etti. Kişisel gelişim kitaplarına ve uygulamalarına olan talep arttı. Hatta sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda “Hayatı sev, pozitif ol, mutluluk içimizde” gibi sözler yerini almaya başladı.
Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle beraber daha önce sık kullanmadığımız kavramlar dilimize yerleşti. Semptom, asemptomatik ve pandemi gibi kavramlar günlük hayattaki yerini aldı. Asemptomatik denildiğinde çoğunuzun aklına Mehmet Öz ve Nusret Gökçe arasındaki diyalogun geldiğine eminiz.
Bir Başkadır dizisinin popülerleşmesinden sonra “Lafı evirip çevirme” sözü yeniden gündeme geldi. Meryem karakterinin sevilen bu repliği neredeyse her durum için kullanılmaya başlandı.
Mansur Yavaş'ın belediye meclisinde muhalifi olan vekile sarfettiği söz. Tabii internetteki Mansur Yavaş hayranları da olaya el atınca nur topu gibi bir kalıbımız oldu.
Gazapizm’in 2020 yılın başında çıkarttığı “Unutulacak Düşler” parçasının giriş cümlesi sosyal medyanın zulmüne uğradı. Şarkıda geçen bu söz üzerinden çok sayıda Tweet atıldı ve caps yapıldı. Sözün şarkıdan çok tuttuğunu söylesek abartmış olmayız herhalde.
Online eğitim ve uzaktan çalışmanın 2020 yılında etkili olmasıyla birlikte kamera yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Her zaman müsait olunmadığı için “Kamera açmasam” kalıbı en sık kullanılan cümle haline dönüştü.
Bir Başkadır dizisinin sosyal medyaya kazandırdığı bir başka kalıpla devam ediyoruz. Avcı Sinan’ın hayat verdiği karekterin repliği sosyal medyanın girdabında viral olmayı başardı.
Türkçe’nin katlediği bir kalıpla sizlerle birlikteyiz. Neredeyse her durum için kullanabilecek olan bu ifade sosyal medyada en sık karşılaştığınız kelime olmaya devam ediyor. Hatta sosyal medyada “Devamkee” şeklinde bazı uzatılmış ve coşkulu versiyonlarına da denk gelebilirsiniz.
Koronavirüs salgını beraberinde kısıtlamaları da getirdi. İlk dönemlerdeki kısıtlamalarda nüfus yoğunluğu nedeniyle büyükşehirlerde kısıtlamalar hakimdi. Ancak vaka sayılarının beklenenden fazla artması ve risk grubundaki insanların yaşadığı Batı Karadeniz ilimiz Zonguldak da kısıtlama listesinde dahil edildi. Sonra da akıllarda 30 büyükşehir ve Zonguldak kalıbı kaldı.
TV 8’in iddialı yapımları arasında yerini alan Kırmızı Oda dizisi sosyal medyanın gündemine bu kalıbı taşıdı. Binnur Kaya’nın canlandırdığı psikolog karakterinin kullandığı bu replik her türlü evrilip çevrildi.
TRT 1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola’nın canladırdığı Safiye karakterinin en çok kullandığı bu replik koronavirüs günlerinde sosyal medyaya adeta ışık oldu.
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