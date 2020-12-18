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2020 yılında dilimize yerleşen ve sosyal medyanın gündeminde yorum batağına düşen sözler!

Seray Üstün Seray Üstün 18.12.2020 15:50 | Son Güncelleme:
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2020 yılında dilimize yerleşen ve sosyal medyanın gündeminde yorum batağına düşen sözler!

2020 yılı herkes için oldukça zor geçti. Bir an önce bitmesi için günleri saydığımız yılın sosyal medyanın ata sporu haline gelen yorumlara konu olan kalıplaşmış sözleri... Koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız zor günlerde gözleriniz sosyal medyada neler gördü? Kulaklarınız neler duydu? İşte detaylar...

2020 yılı herkes için oldukça zor geçti. Bir an önce bitmesi için günleri saydığımız yılın sosyal medyanın ata sporu haline gelen yorumlara konu olan kalıplaşmış sözleri... Koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız zor günlerde gözleriniz sosyal medyada neler gördü? Kulaklarınız neler duydu? İşte detaylar...

KİŞİSEL GELİŞİME YÖNEL

kişisel gelişim

2020 yılında malum şartlardan dolayı psikolojik ve maddi anlamda zor günler geçirdik. Bu dönemde pozitifliği elinden bırakmayan ve nasihat vermeyi seven bir kesim içimize yönelmeyi tavsiye etti. Kişisel gelişim kitaplarına ve uygulamalarına olan talep arttı. Hatta sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda “Hayatı sev, pozitif ol, mutluluk içimizde” gibi sözler yerini almaya başladı.

ASEMPTOMATİK

asem

Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle beraber daha önce sık kullanmadığımız kavramlar dilimize yerleşti. Semptom, asemptomatik ve pandemi gibi kavramlar günlük hayattaki yerini aldı. Asemptomatik denildiğinde çoğunuzun aklına Mehmet Öz ve Nusret Gökçe arasındaki diyalogun geldiğine eminiz.

Nusret-Mehmet Öz yayınında bomba anlar! Nusret 'asemptomatik' diyemeyince...Nusret-Mehmet Öz yayınında bomba anlar! Nusret 'asemptomatik' diyemeyince...

LAFI EVİRİP ÇEVİRİYORSUN

bir başkadır

Bir Başkadır dizisinin popülerleşmesinden sonra “Lafı evirip çevirme” sözü yeniden gündeme geldi. Meryem karakterinin sevilen bu repliği neredeyse her durum için kullanılmaya başlandı.

MASAYA ÇIK TEPİN İSTERSEN

mansur yavaş

Mansur Yavaş'ın belediye meclisinde muhalifi olan vekile sarfettiği söz. Tabii internetteki Mansur Yavaş hayranları da olaya el atınca nur topu gibi bir kalıbımız oldu.

KURUMUŞ BOĞAZIM

kurumuş boğazım

Gazapizm’in 2020 yılın başında çıkarttığı “Unutulacak Düşler” parçasının giriş cümlesi sosyal medyanın zulmüne uğradı. Şarkıda geçen bu söz üzerinden çok sayıda Tweet atıldı ve caps yapıldı. Sözün şarkıdan çok tuttuğunu söylesek abartmış olmayız herhalde.

KAMERA AÇMASAM?

kamera

Online eğitim ve uzaktan çalışmanın 2020 yılında etkili olmasıyla birlikte kamera yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Her zaman müsait olunmadığı için “Kamera açmasam” kalıbı en sık kullanılan cümle haline dönüştü.

KALSAN YA BU GECE

sinan avcı

Bir Başkadır dizisinin sosyal medyaya kazandırdığı bir başka kalıpla devam ediyoruz. Avcı Sinan’ın hayat verdiği karekterin repliği sosyal medyanın girdabında viral olmayı başardı.

DEWAMKE

devamke

Türkçe’nin katlediği bir kalıpla sizlerle birlikteyiz. Neredeyse her durum için kullanabilecek olan bu ifade sosyal medyada en sık karşılaştığınız kelime olmaya devam ediyor. Hatta sosyal medyada “Devamkee” şeklinde bazı uzatılmış ve coşkulu versiyonlarına da denk gelebilirsiniz.

VE ZONGULDAK

zonguldak

Koronavirüs salgını beraberinde kısıtlamaları da getirdi. İlk dönemlerdeki kısıtlamalarda nüfus yoğunluğu nedeniyle büyükşehirlerde kısıtlamalar hakimdi. Ancak vaka sayılarının beklenenden fazla artması ve risk grubundaki insanların yaşadığı Batı Karadeniz ilimiz Zonguldak da kısıtlama listesinde dahil edildi. Sonra da akıllarda 30 büyükşehir ve Zonguldak kalıbı kaldı.

MEĞER NE KADAR ÇOK ŞEY SIĞDIRMIŞSIN ÖMRÜNE

kırmızı oda

TV 8’in iddialı yapımları arasında yerini alan Kırmızı Oda dizisi sosyal medyanın gündemine bu kalıbı taşıdı. Binnur Kaya’nın canlandırdığı psikolog karakterinin kullandığı bu replik her türlü evrilip çevrildi.

Cuma gecelerine damga vuran rekortmen dizi Kırmızı Oda’nın zihinleri açan ilham kaynağı 22 repliği!Cuma gecelerine damga vuran rekortmen dizi Kırmızı Oda’nın zihinleri açan ilham kaynağı 22 repliği!

PİSLİK İÇİNDEYİZ

masumlar apartmanı

TRT 1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola’nın canladırdığı Safiye karakterinin en çok kullandığı bu replik koronavirüs günlerinde sosyal medyaya adeta ışık oldu.

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