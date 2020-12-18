2020 yılında dilimize yerleşen ve sosyal medyanın gündeminde yorum batağına düşen sözler!

2020 yılı herkes için oldukça zor geçti. Bir an önce bitmesi için günleri saydığımız yılın sosyal medyanın ata sporu haline gelen yorumlara konu olan kalıplaşmış sözleri... Koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız zor günlerde gözleriniz sosyal medyada neler gördü? Kulaklarınız neler duydu? İşte detaylar...

KİŞİSEL GELİŞİME YÖNEL

2020 yılında malum şartlardan dolayı psikolojik ve maddi anlamda zor günler geçirdik. Bu dönemde pozitifliği elinden bırakmayan ve nasihat vermeyi seven bir kesim içimize yönelmeyi tavsiye etti. Kişisel gelişim kitaplarına ve uygulamalarına olan talep arttı. Hatta sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda “Hayatı sev, pozitif ol, mutluluk içimizde” gibi sözler yerini almaya başladı.

ASEMPTOMATİK

Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle beraber daha önce sık kullanmadığımız kavramlar dilimize yerleşti. Semptom, asemptomatik ve pandemi gibi kavramlar günlük hayattaki yerini aldı. Asemptomatik denildiğinde çoğunuzun aklına Mehmet Öz ve Nusret Gökçe arasındaki diyalogun geldiğine eminiz.

LAFI EVİRİP ÇEVİRİYORSUN

Bir Başkadır dizisinin popülerleşmesinden sonra “Lafı evirip çevirme” sözü yeniden gündeme geldi. Meryem karakterinin sevilen bu repliği neredeyse her durum için kullanılmaya başlandı.