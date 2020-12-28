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Muhtemelen bu resimdeki boz ayıyı bulamazsınız!

Seray Üstün Seray Üstün 28.12.2020 11:46 | Son Güncelleme:
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Muhtemelen bu resimdeki boz ayıyı bulamazsınız!

Noel temalı beyin jimnastiğine hazır mısınız? Bu resimde Ren geyiklerinin arasına saklanmış bir boz ayı var. Muhtemelen Ren geyikleri ile aynı renkte olan ve kurnazca gizlenmiş boz ayıyı bulamayacaksınız. Boz ayıyı aramaya başlamadan önce denemeniz için bir yol önerebiliriz.

Macar karikatürist Gergely Dudas tarafından çizilen bu resimde gizli bir boz ayı var. Sevimli tüylü ayıyı görmekte zorlanıyor musunuz? Bu tarz bulmacalarda ustalık seviyesine gelmiş kişiler bile buradaki ayıyı bulmakta sorun yaşayabilir. Aslında ayı açık bir şekilde görülebiliyor. Ancak göremiyor olabilirsiniz çünkü beyniniz görmenizi engelliyor.

New York'taki SUNY Downstate Tıp Merkezi'nden (SUNY Downstate Medical Center) sinirbilimci olan Susana Martinez-Conde, zihnimizin bir kerede aynı anda ancak bu kadar çok şeye odaklanabileceğini söylüyor.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Ayıyı bulmak için şansını deneyeceklere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır. Ayıyı tespit etmek için Ren geyikleri ile aralarında olan en büyük farka boynuzlara odaklanın.

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