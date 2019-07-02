Muhtemelen daha önce böyle komik bakışlı bir yılan görmediniz!

Çoğu zaman doğa, doğadaki daha önce hiç görmediğimiz hayvanlar ve şeyler bizi şaşırtmaya yetiyor. Meraklı ve hayret edici gözlerle bakacağınız bir şey daha! Arap Sand Boa yılanı gözlerinin şekliyle yılan korkunuzu azaltabilir.

bakışları ile şaşkınlık yarattı

Arap Sand Boa, yalnızca Arap Yarımadası'nda yaşayan zararsız bir türdür. Yarımadanın arazisi yeşil ormanlardan ve dağlardan gelen her şeyi içeren çok geniş bir çeşitliliğe sahip olmasına rağmen, bunun büyük bir kısmı bu tehlikeli olmayan yılan için mükemmel bir yaşam alanı olan kumlu bir çölle kaplıdır.

Çok çeşitli sıcaklıklara karşı son derece toleranslıdır. Çöl, kum boaların zamanlarının çoğunu geçirdiği yer olduğundan, çarpıcı sıcaklık koşullarına iyi uyum sağlarlar.

Diğer boalar arasında oldukça garip türlerdir. Diğer boaların aksine, Arap Sand Boa yumurtalarını bırakır. Bunu yapan sadece üç boa türü var.

Yılan çoğunlukla küçük sürüngenleri avlar. Zorlanmayı denemek istemiyorlar, bu yüzden çoğunlukla küçük kertenkeleler gibi hızla yutulabilecek bir şey üzerinde çaba gösterirler.

Gündüz kumda kendini gömer. Sıcaklık değişimlerine yatkın olmasına rağmen, geceyi tercih ediyor gibi görünüyor ve günün çoğunu kumun derinliklerinde geçirerek sadece alacakaranlıkta ortaya çıkar.

Şafakta dolaşmak için hareket Gece boyunca, bir kum boasının küçük bir macerayı reddetmesi nadirdir.