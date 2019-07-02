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Muhtemelen daha önce böyle komik bakışlı bir yılan görmediniz!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 02.07.2019 10:52 | Son Güncelleme

İlginç gözlere ve bununla birlikte komik bakışlara sahip olan bu yılanın gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekebilirsiniz. İşte ilginç bir yılan: Arap Sand Boa!

Çoğu zaman doğa, doğadaki daha önce hiç görmediğimiz hayvanlar ve şeyler bizi şaşırtmaya yetiyor. Meraklı ve hayret edici gözlerle bakacağınız bir şey daha! Arap Sand Boa yılanı gözlerinin şekliyle yılan korkunuzu azaltabilir.

bakışları ile şaşkınlık yarattı

Arap Sand Boa, yalnızca Arap Yarımadası'nda yaşayan zararsız bir türdür.

Arap Sand Boa, yalnızca Arap Yarımadası'nda yaşayan zararsız bir türdür.
Yarımadanın arazisi yeşil ormanlardan ve dağlardan gelen her şeyi içeren çok geniş bir çeşitliliğe sahip olmasına rağmen, bunun büyük bir kısmı bu tehlikeli olmayan yılan için mükemmel bir yaşam alanı olan kumlu bir çölle kaplıdır.

Çok çeşitli sıcaklıklara karşı son derece toleranslıdır.

Çok çeşitli sıcaklıklara karşı son derece toleranslıdır.
Çöl, kum boaların zamanlarının çoğunu geçirdiği yer olduğundan, çarpıcı sıcaklık koşullarına iyi uyum sağlarlar.

Diğer boalar arasında oldukça garip türlerdir.

Diğer boalar arasında oldukça garip türlerdir.
Diğer boaların aksine, Arap Sand Boa yumurtalarını bırakır. Bunu yapan sadece üç boa türü var.

Yılan çoğunlukla küçük sürüngenleri avlar.

Yılan çoğunlukla küçük sürüngenleri avlar.
Zorlanmayı denemek istemiyorlar, bu yüzden çoğunlukla küçük kertenkeleler gibi hızla yutulabilecek bir şey üzerinde çaba gösterirler.

Gündüz kumda kendini gömer.

Gündüz kumda kendini gömer.
Sıcaklık değişimlerine yatkın olmasına rağmen, geceyi tercih ediyor gibi görünüyor ve günün çoğunu kumun derinliklerinde geçirerek sadece alacakaranlıkta ortaya çıkar.

Şafakta dolaşmak için hareket

Şafakta dolaşmak için hareket
Gece boyunca, bir kum boasının küçük bir macerayı reddetmesi nadirdir.

Genellikle küçük gözleriyle ve komik bakışlarıyla bilinir.

Genellikle küçük gözleriyle ve komik bakışlarıyla bilinir.
Muhtemelen en tuhaf özelliklerden biri olan kum boasının gözleri, oldukça dikkat çekmektedir. Buna rağmen, bilim adamları bu kadar küçük olmaları için belirli bir neden olup olmadığından emin değiller.
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