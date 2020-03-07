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Muhterem Nur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 15:37 | Son Güncelleme

Sinema oyuncusu ve Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'un yaşamını yitirdiği iddia edildi. Şarkıcı Asuhan, 'manevi annem' dediği Muhterem Nur hakkında açıklama yaparak vefat haberlerini yalanladı.

Muhterem Nur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur, bir süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyor.

Öncelikle İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye kaldırılan daha sonra ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilen 87 yaşındaki Nur'un bilinci dün kapanmıştı.

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Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Muhterem Nur'un vefat ettiğine ilişkin iddialar ortaya atıldı.

Şarkıcı Asuhan, 'manevi annem' dediği Muhterem Nur'un son durumu hakkında açıklama yaptı. Asuhan, "Asılsız vefat haberleri beni derinden üzmüştür, lütfen itibar etmeyiniz." dedi.

Nur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Asıl adı Olga'dır. Annesini ve babasını hiç bilmedi. Daha sonra “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. Eyüp'e yerleştiler. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi.

İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.

İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952),Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı.

Muhterem Nur sevgisi, 1960'larda, belki ancak sonraki "Türkân Şoray sevgisi" ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından Âgâh Özgüç'tü. Özgüç, vardığı sonucu şöyle ifade etmişti: “Bugün o mertebeye Türkân bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem'in gördüğü sevgiyi göremedi.

Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrılmıştır.

1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi.

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