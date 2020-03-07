Muhterem Nur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur, bir süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyor.

Öncelikle İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye kaldırılan daha sonra ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilen 87 yaşındaki Nur'un bilinci dün kapanmıştı.

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Muhterem Nur'un vefat ettiğine ilişkin iddialar ortaya atıldı.

Şarkıcı Asuhan, 'manevi annem' dediği Muhterem Nur'un son durumu hakkında açıklama yaptı. Asuhan, "Asılsız vefat haberleri beni derinden üzmüştür, lütfen itibar etmeyiniz." dedi.

Nur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Asıl adı Olga'dır. Annesini ve babasını hiç bilmedi. Daha sonra “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. Eyüp'e yerleştiler. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi.

İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.