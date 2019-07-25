Muhteşem alanlarıyla insanı büyüleyen şehir Paris’te görülecek yerler

Paris’te gezilecek yerler dendiğinde ilk akla gelen tabi ki Eyfel kulesidir. Şehrin simgesi, aşıkların etrafında birbirinden güzel pozlar çektiği Eyfel kulesi görülecek yerlerin başındadır. Kulenin hemen yakınında yer alan Mona Lisa ve Leonardo da Vinci gibi bir çok ünlü ressamın eserinin olduğu Louvre Müzesi mutlaka ziyaret edilmelidir. Keyifli anlar geçireceğinizi söyleyebilirim. Buranın hemen yakınındaki hatta bir çok ülke de imitasyonunu göreceğiniz Zafer takı diğer görülecek noktalardan birisidir. Çocukların sevgilisi olan Disney oyun karakterli Disneyland görülecek hatta keyifle zaman geçirebilecek yerlerdendir. Şehrin ayrı bölümünde olan Disneyland’a bir gün zaman ayırmanızı öneririm. Eyfel kulesi, Zafer takı ve Louvre müzesini gezdikten sonra keyifle yürüyüp Avrupa sokaklarında arşınlamak isterseniz önerim Şanzelize caddesidir.

Görenleri heyecanlandıran Eyfel kulesi, muhteşem eserlerle dolu Louvre müzesi, şehrin simgelerinden Zafer takı ve edebiyata ilham vermiş gotik mimaride ki Notre Dame katedrali şehrin görülecek sadece birkaç yeridir. Fransa’nın kalbi sayılan başkent Paris görülecek yerler bakımından zengindir. Her anından keyif alabileceğiniz mimarisine şaşıracağınız eminim güzel anılar biriktireceğiniz şehir olacaktır.

Şehrin en iyi caddesi olarak bulunan cadde üzerinde yer alan kafelerde de keyifli zaman geçirebilirsiniz. Hugo’nun romanında geçen 13. Yy gotik mimarisinde ki Notre Dame Katedrali mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir. İçerisindeki muhteşem vitraylar, yer altı mezar odaları ve mozaikleriyle dikkat çeken Sacre Couer Bazilikasını listenize eklemenizi öneririm. Seine nehrinin kenarında olan eski bir tren garının modernize edildiği Orsey müzesi görülmeye değerdir. Şehrin en yüksek yerleşim yeri olan aynı zamanda gezilecek popüler yerlerden birisi olan Montmartre’yi gezmelisiniz. Bir çok Fransız yapımı filmlerden tanıyabilirsiniz. Eğer biraz gerilim yaşayım derseniz Paris Yer Altı Mezarlarını gezilecekler listenize ekleyebilirsiniz. Paris gezilecek yerler bakımından zengin bir şehirdir.

Paris’te ne yenir derseniz öncelikle keyifli kafelerinde muhteşem makoranlar yiyebilirsiniz. Fransa’da bir çok ülke mutfağını görebilirsiniz. Fas, Çin, Hindistan mutfakları bunlardan sadece bazılarıdır. Kahvaltıların olmazsa olmazı kruvasana alışık olmalısınız. Dünyanın en iyilerinden biri sayılan Fransız şarapları bakımından cennet topraklardır. Fransız mutfağından bir şeyler yemek isterim derseniz Konfit Ördek deneyebilirsiniz. Fas mutfağından kus kus diğer ismiyle tajin denenebilir. Paris’te çeşme sularını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben genelde Avrupa da suya para vermem.