Muhteşem İkili dizisinde sürpriz değişiklik!

brahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Öykü Karayel ve Özge Gürel'i buluşturan diziye başarılı yönetmen Çağatay Tosun imza atıyordu. Tosun, yılbaşı öncesi son bölümü çekerek projeye veda etti.

Birbirine zıt iki polisin sürükleyici ve eğlenceli hikâyesini ekrana taşıyan 'Muhteşem İkili'nin yeni yönetmeni ise Barış Erçetin oldu. Erçetin, daha önce yine TMC Film'in büyük ilgi gören 'Meryem' dizisinin de yönetmenliğini yapmıştı.

Öte yandan Başar Başaran ve Emre Özdur'un kaleme aldığı 'Muhteşem İkili'nin yeni bölüm çekimleri haftaya başlıyor.

